СМИ: на Украине составили черновик законопроекта о выборах в 2024 году

Депутаты Верховной рады Украины составили черновик законопроекта о проведении выборов президента в 2024 году, сообщило издание New Voice со ссылкой на источники в украинском парламенте. Отмечается, что он затрагивает организацию голосования в прифронтовых районах.

«В частности, в парламентском комитете по организации государственной власти и местного самоуправления разработали черновик соответствующего законопроекта», – следует из материала издания.

Накануне депутат Алексей Гончаренко в эфире украинского телеканала Espreso заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Офису президента начать подготовку к проведению выборов на Украине, которые запланированы на весну 2024 года.

Как отметил источник New Voice, в законопроекте предусматривается создание временной комиссии, которая и будет определять возможность проведения голосования в тех или иных регионах Украины. Основываться члены этой комиссии будут на материалах Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые она получит от различных ведомств.

Также, уточняет источник, документ устанавливает возможность отменять выборы в регионах Офисом президента, если в них отмечается плохая социология. Кроме того, законопроект предусматривает возможность принимать участие в голосовании переселенцам не по месту прописки.

По словам заместителя председателя комитета Верховной рады по организации государственной власти Алины Загоруйко, на которую ссылается издание, документ еще находится в разработке. Он будет обсуждаться, поскольку нравится «не всем».

Зеленский ранее сообщал, что проводить выборы во время военного положения (оно на Украине было введено с начала специальной военной операции РФ, а позже неоднократно продлевалось), однако такая возможность остается в случае, если парламент поддержит изменения в законе.