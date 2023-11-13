Ультраправая австрийская партия FPÖ имеет все шансы одержать победу на национальных выборах, намеченных на осень следующего года, пишет Euractiv.

Если бы выборы проходили сегодня, то партия получила бы около 29%. Это на 13% больше, чем на выборах 2021 года. В то же время партии, доминировавшие в австрийской политике в последние годы, имеют рейтинг от 20 до 25%.

Издание отмечает, что лидер партии Герберт Кикль является сторонником жесткой линии в отношении мигрантов и выступает против поддержки Украины. Недавно лидер FPÖ потребовал от федерального правительства наложить вето на вступление Украины в Евросоюз.

Западные СМИ утверждают, что в прошлом FPÖ имела тесные связи с «Единой Россией».