СМИ: новые кадровые решения Зеленского символизируют усиление позиций главы офиса президента Ермака

Издание отмечает, что все эти решения символизируют усиление позиций главы офиса президента Андрея Ермака.

На Банковой больше не осталось заместителей главы офиса, которые были назначены не при Ермаке.

Также отправлен в отставку первый помощник президента и его давний друг Сергей Шефир. Он был конкурентом Ермака за «доступ к телу» Зеленского. Еще ранее поста лишился секретарь СНБО Алексей Данилов, у которого с Ермаком были откровенно неприязненные отношения.

Впрочем, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров назвал бурные перестановки в окружении президента «оптимизацией штата офиса».