В офисе Зеленского объяснили причину массовых увольнений советников президента оптимизацией кадров

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоpов прокомментировал для агентства РБК-Украина причину, которая принудила президента Украины уволить ряд своих сотрудников, сообщили РИА Новости .

Сергей Никифоpов рассказал, что в офисе Зеленского произвели оптимизацию кадров. С его слов, украинский президент надеется, что его примеру последуют многие главы ведомственных органов.

«Сегодняшнее увольнение советников и помощников Зеленского связано с оптимизацией штата офиса», — приводит слова Никифорова агентство РБК-Украина в материале на своем сайте.

О кадровых ротациях в офисе украинского президента стало известно в субботу, 30 марта. В частности, Зеленский уволил первого помощника президента Украины, директора и основателя студии «Квартал-95» Сергея Шефира. Занимаемые должности также покинули трое советников президента и двое уполномоченных президента Украины.

Ранее мы сообщали, что на портале офиса президента Украины появилась декларация о доходах Владимира Зеленского и членов его семьи.

Напомним, согласно российскому законодательству после инаугурации избранного президента кабинет министров сложит свои полномочия. Эксперты рассказывают, кто продолжит занимать свои должности в новом созыве, а кто со стопроцентной вероятностью покинет правительство.