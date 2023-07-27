СМИ объяснили, почему США боятся признать ЧВК «Вагнер» террористами

Белый дом опасается объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией из-за возможного изменения в политике в странах Африки. Об этом со ссылкой на чиновников сообщило издание Foreign Policy .

На администрацию нынешнего президента США Джо Байдена, отмечает источник, регулярно оказывается давление со стороны законодателей в вопросе признания группы «Вагнер» террористами. Такое решение, говорится в материале, позволило бы разведывательным службам США еще лучше отслеживать финансовые потоки частной военной кампании.

«Но администрация Байдена стремится притормозить предложение, ссылаясь на опасения дипломатического и бюрократического характера», – отмечается в публикации журнала.

Кроме того, как подчеркнули собеседники издания, Вашингтон не хочет повторения Холодной войны – периода, когда США и СССР боролись за влияние в Африке.

Государственный департамент США, следует из материала Foreign Policy, также пока выступает против признания группы террористической организацией, поскольку такие шаги отдалят от США Мали и ЦАР.

В январе 2022 года США ввели в отношении ЧВК «Вагнер» санкции. Ограничения коснулись лиц, которые взаимодействуют, по данным Вашингтона, с группировкой. Кроме того, Белый дом объявил кампанию транснациональной криминальной организацией.

Запад считал «Вагнер» ключевым проводником России в Африке. Бойцы группы, по разным источникам, работаю как минимум в 25 странах, расположенных на африканском континенте. В частности, сообщалось, что наемники кампании защищают интересы правительства ЦАР. Также присутствие «вагнеровцев» подтверждены в Сирии и Ливии.