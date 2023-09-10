СМИ: Орбан хочет остаться во главе правительства до 2034 года

Такие сроки венгерский лидер назвал на закрытой встрече с активистами Венгерского гражданского фронта.

Ранее он ставил задачу оставаться во главе правительства до 2030 года, однако сейчас заявил, что конфликт на Украине и пандемия коронавируса «украли» у его правительства четыре года.

Орбан признал, что из-за экономических сложностей рейтинг его партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» несколько снизился, однако не так сильно, как у правящих партий в ряде европейских стран. Он привел в пример Германию, где популярность оппозиции уже выше, чем у правящего альянса.

Виктор Орбан является бессменным премьер-министром Венгрии с 2010 года.