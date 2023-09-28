СМИ: отношения Варшавы и Киева могут ухудшиться после выборов в Польше

Если польское правительство «поправеет» после выборов, то вхождение Украины ЕС и помощь Варшавы Киеву окажутся под большим вопросом, а положение украинских беженцев в Польше станет незавидным, считает обозреватель американского издания Foreign Policy Пол Хокенос.

Такой вариант вполне вероятен, если правящая партия «Право и справедливость» и ультраправая Конфедерация свободы и независимости заключат союз ради победы на предстоящих выборах.

Конфедерация свободы и независимости не скрывает своего негативного отношения к Украине. Особенно раздражают польских правых украинские беженцы, которых сейчас насчитывается в стране 1,5 млн человек. Автор статьи привел свидетельства украинцев, которые сталкиваются с откровенной враждебностью поляков.

Украинско-польские отношения заметно ухудшились после того, как Польша в одностороннем порядке ввела запрет на ввоз украинского зерна. В ответ Киев пожаловался в ВТО, что в Варшаве сочли черной неблагодарностью. Президент Польши Анджей Дуда отказался встречаться с Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.