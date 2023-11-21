СМИ: Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщил немецкий новостной портал MDR.
По его информации, глава оборонного ведомства проведет в украинской столице встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.
«Он прибыл утром во вторник на поезде в столицу Киев», – уточнило издание.
Источник отмечает, что Писториус обсудит с украинским лидером и главой Минобороны проецсс обучения украинских военнослужащих. Также, по информации новостного портала, политик примет участие в возложении венков на Майдане и посетит учебные базы ВСУ.
Последний раз Писториус и Зеленский провели встречу в феврале 2023 года. Тогда глава немецкого оборонного ведомства также прибыл в Киев.
Германия поставила Украине несколько десятков танков Leopard 1, о передаче которых Берлин ранее также договорился с другими европейскими странами. Эти танки являлись основными боевыми машинами ВС Германии, которые состояли на вооружении немецкой армии до 1980-х годов. Впоследствии эти танки сменили Leopard 2.