СМИ: Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщил немецкий новостной портал MDR .

По его информации, глава оборонного ведомства проведет в украинской столице встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

«Он прибыл утром во вторник на поезде в столицу Киев», – уточнило издание.

Источник отмечает, что Писториус обсудит с украинским лидером и главой Минобороны проецсс обучения украинских военнослужащих. Также, по информации новостного портала, политик примет участие в возложении венков на Майдане и посетит учебные базы ВСУ.

Последний раз Писториус и Зеленский провели встречу в феврале 2023 года. Тогда глава немецкого оборонного ведомства также прибыл в Киев.

Германия поставила Украине несколько десятков танков Leopard 1, о передаче которых Берлин ранее также договорился с другими европейскими странами. Эти танки являлись основными боевыми машинами ВС Германии, которые состояли на вооружении немецкой армии до 1980-х годов. Впоследствии эти танки сменили Leopard 2.