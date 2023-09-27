СМИ: посол Франции покинул Нигер и направляется в Париж

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул Нигер и едет в Париж. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил телеканал Аl-Arabiya со ссылкой на Военный совет Нигера и источники.

«Военный совет Нигера подтверждает отъезд посла Франции в Чад», – говорится в сообщении телеканала.

24 сентября президент Франции Эммунюэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Нигере и весь персонал дипмиссии в стране. Он также сообщил, что до конца 2023 года Франция выведет своих военных из африканской страны.

Французские военные выполняли в Африке операцию «Бархан», которая направлена на уничтожение исламистских группировок в Сахеле. По словам Макрона, Париж успешно справился с этой операцией, поэтому солдаты могут возвращаться домой. Газета Le Parisiеn ранее сообщала, что в Нигере находятся порядка 1,5 тысяч французских военнослужащих.

В июле 2023 году в Нигере произошел военный переворот, в результате которого президент Мохамед Базум был свергнут бойцами Национальной гвардии. По информации СМИ, причиной мятежа стало намерение главы государства отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиани.

16 сентября предводители хунт Нигера, Мали и Буркина-Фасо подписали соглашение о создании военного альянса – «Альянс государств Сахеля».