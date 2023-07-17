СМИ: председатель Евросовета Мишель отказался от идеи пригласить Зеленского на саммит ЕС – СЕЛАК

Председатель Евросовета Шарль Мишель склоняется к тому, что нецелесообразно приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС – Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), сообщает испанская газета La Vanguardia.

Саммит пройдет 17-18 июля в Брюсселе. Ранее глава правительства Испании Педро Санчес пригласил Зеленского принять участие в мероприятии, не посоветовавшись с другими участниками форума.

Лидеры 33 стран СЕЛАК сочли присутствие украинского лидера неуместным и вынудили аннулировать приглашение.

В ходе подготовки к саммиту возникли и другие разногласия. Так, ЕС хотел протолкнуть итоговое заявление, в котором односторонне осуждался конфликт на Украине. Текст декларации так и не был принят. Как считает издание, его могут заблокировать лидеры Никарагуа и Венесуэлы.