СМИ: представители администрации Белого дома конфликтуют из-за близости к Байдену

В Белом доме растет напряжение между двумя представителями администрации, ответственными за общение со СМИ, – пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби, сообщает Axios.

Отношения между Жан-Пьер и Кирби не были безоблачными еще с весны 2022 года после ухода с должности пресс-секретаря Джен Псаки. Жан-Пьер, получившая эту должность, с неудовольствием обнаружила, что ей придется работать вместе с Кирби, рассказали источники издания.

До последнего времени Жан-Пьер и Кирби удавалось разграничить зоны ответственности. Пресс-секретарь больше была сосредоточена на внутренней политике, тогда как координатор занимался международными вопросами.

Однако в последнее время Байден, явно симпатизирующий Кирби, стал все чаще брать его и в поездки по стране, что и усилило напряжение. Жан-Пьер и Кирби вынуждены вместе появляться на публике только потому, что это нравится президенту.