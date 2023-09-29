СМИ: премьер Барбадоса Моттли может стать следующим генсеком ООН

По данным инсайдеров, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли считается наиболее вероятным кандидатом на пост генсека ООН, сообщает CNN.

До выборов 2026 года еще далеко, но список кандидатов уже наметился. По традиции, главы ООН чередуются по географическому принципу, и, вероятно, следующим генсеком будет представитель Латинской Америки и Карибского бассейна.

Среди претендентов на пост называются президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена, бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан, бывший председатель Генеральной Ассамблеи ООН и министр Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Однако чаще всего звучит имя харизматичной и открытой Моттли. Многие сторонники этой идеи говорят, что после 78 лет правления в ООН исключительно мужчин настало время женщины-кандидата.