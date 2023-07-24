СМИ: премьер-министр Канады перетряхнет свой кабинет из-за инфляции и жилищной проблемы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как ожидается, в ближайшее время произведет перестановки в своем кабинете, поскольку нагромождение политических противоречий и рост стоимости жизни делают его уязвимым для нападок со стороны главного соперника по оппозиции, пишет Bloomberg.

Считается, что перестановки – одна из последних возможностей встряхнуть свою команду перед выборами 2025 года. Как отмечает бывший спичрайтер Трюдо Джени Армстронг, премьеру сейчас нужны люди, которые смогут «продать» послание правительства и действительно могут общаться с канадцами.

В июне уровень инфляции в Канаде замедлился до 2,8%, но рядовые жители страны не почувствовали облегчения: стоимость продуктов растет быстрее. Нехватка предложения жилья в сочетании с рекордным увеличением населения привели к огромному росту арендной платы.

Инфляция и жилищная проблема – болевые точки, по которым бьет главный соперник Трюдо, лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр, обвиняя во всех бедах действующее правительство.

Трюдо вынужден будет отреагировать на эти нападки, поменяв некоторых министров, считает издание.