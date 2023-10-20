СМИ: при попадании в церковь в Газе погибли 18 человек

18 человек погибли при бомбардировке Израилем греческой православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа. Об этом со ссылкой на настоятеля церкви, архиепископа Тивериадского Алексия сообщил телеканал Skai .

В ночь на 20 октября церковь, расположенная на юге сектора Газа, попала под удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По информации СМИ, в момент обстрела в здании находились беженцы. Как отмечает ERT, на территории анклава проживают порядка тысячи палестинских христиан, среди которых есть православные, баптисты и католики.

Как позже сообщило министерство иностранных дел Палестины, после удара погибли ребенок и женщина. Десятки людей, находящиеся в помещении, получили ранения.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось после того, как 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС выпустило по израильским городам порядка пяти тысяч ракет, а также вторглось на территорию южной части государства и убило более 260 человек. Также боевики группировки забрали в плен 203 человека.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о подготовке к наземной операции в секторе Газа. Точной даты начала ее проведения нет, однако израильские военное уточнили, что у границ анклава сконцентрированы наступательные силы страны.