СМИ: призрак Трампа маячит перед Украиной

Ход летнего контрнаступления ВСУ стал Киева разочарованием для Киева, но новости на дипломатическом и политическом фронтах вызывают еще большую тревогу, пишет Foreign Policy.

Киеву нужно готовиться к сценарию, при котором поддерживающая режим Зеленского коалиция распадется. По вопросу поддержки Украины нет единства в Евросоюзе, а в США законодатели не могут согласовать новый пакет помощи Киеву.

Но даже если администрации Байдена удастся провести новый пакет, фактически обеспечив Украине военное финансирование на 2024 год, призрак нового президентства Дональда Трампа все еще маячит на горизонте. Результаты голосования за Байдена менее чем за год до выборов вызывают серьезные опасения, а перспективы победы Трампа необходимо воспринимать всерьез.