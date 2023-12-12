СМИ: Puma не будет спонсировать сборную Израиля по футболу

Немецкая компания Puma SE, которая выпускает спортивную одежду, прекратит сотрудничать с национальной командой Израиля, пишет газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании. Отмечается, что такие меры Puma приняла в рамках новой стратегии.

Кроме того, по данным источника, решение приняли еще год назад, поэтому оно не связано с массовым призывом покупателей бойкотировать продукцию компании из-за ситуации в секторе Газа.

«С 2024 года третья по величине в мире компания по производству спортивной больше не будет предоставлять экипировку команде после того, как решила не продлевать контракт с Израильской футбольной ассоциацией», – пишет газета.

Футбольная ассоциация Израиля сотрудничает с Puma с 2018 года. После обострения конфликта в октябре 2023 года многие покупателя начали бойкотировать продукцию компании, обвинив ее в поддержке Израиля.

Издание пишет, что решение прекратить спонсировать сборную страны связано с финансовыми вопросами. Кроме того, уточняется, новая стратегия Puma включает в себя отказ от сотрудничества и с другими футбольными ассоциациями мира.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики группировки ХАМАС выпустили по Израилю от 2,5 до 5 тысяч ракет, а также вторглись на территорию государства, откуда в заложники забрали до 250 человек.