СМИ: Путин и Ким Чен Ын могут встретиться 13 сентября

Ссылаясь на южнокорейское телевидение, издание сообщило, что Ким Чен Ын уже едет на поезде в Россию.

Ранее источники в СМИ сообщали, что встреча российского президента и северокорейского лидера может состояться на Дальнем Востоке. Так, американская газета The New York Times сообщала, что Путин и Ким Чен Ын встретятся во Владивостоке. Туда глава КНДР прибудет, по данным издания, на бронепоезде. Отмечалось, что лидеры двух государств проведут переговоры в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына в рамках этого форума накануне опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что такие «контакты» не планируются.

Последний раз главы РФ и КНДР встречались в апреле 2019 года. Тогда стороны провели переговоры во Владивостоке. Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию, сложившуюся в то время на Корейском полуострове с ядерным потенциалом.