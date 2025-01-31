СМИ: Путин в вечер пятницы срочно приехал в Кремль

Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль, сообщают мониторинговые ресурсы, публикуя видео проезда кортежа главы государства в центре Москвы.

Официальной информации по данному факту пока не поступало.

Сегодня в первой половине дня президент провёл совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации, посвященное вопросам борьбы с терроризмом.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присвоении званий городов трудовой доблести еще семи населенным пунктам. Этими званиями удостоили города Миасс, Салехард, Зеленодольск, Курган, Ишимбай, Верхняя Пышма и Ленинск-Кузнецкий.