Семь населенных пунктов стали «Городами трудовой доблести»

Владимир Путин подписал указ, согласно которому семи населенным пунктам страны присваивается звание «Городов трудовой доблести». Информация об этом была опубликована на сайте правовых актов.

Так, стало известно, что среди этих семи населенных пунктов, которые удостоены звания «Город трудовой доблести», оказались Миасс, Салехард, Зеленодольск, Курган, Ишимбай, Верхняя Пышма и Ленинск-Кузнецкий.

Почетное звание было присвоено в связи с подвигом жителей этих городов во время Великой Отечественной войны и вкладом в общую Победу – граждане проявили героизм и мужество и смогли осуществить бесперебойное производство, необходимое и для гражданского общества, и для военных. Ранее Путин назначил московского экс-прокурора заместителем главы МЧС России.