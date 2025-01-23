СМИ: Путин внезапно приехал в Кремль из Подмосковья

Владимир Путин внезапно приехал в Кремль. Как передает ряд телеграм-каналов, предоставляя соответствующие видеокадры, кортеж главы Российского государства только что был замечен проезжающим по Большому Москворецкому мосту в сторону Кремля.

Что могло стать причиной спешного приезда Путина в Кремль, не уточняется. При этом стоит напомнить, что глава Белого дома Дональд Трамп сегодня, в четверг, 23 января, дважды заявлял о своем желании срочно связаться со своим российским коллегой по телефону.

О последнем случае несколько минут назад передавало Reuters: Трамп заявил, что желает встретиться с Путиным «немедленно».