СМИ раскрыли подробности отравления британских туристов в Египте

В Великобритании раскрыли подробности гибели туристов в одном из отелей Египта в результате обработки соседнего номера средством от клопов, сообщает газета The Guardian .

Отмечается, что причиной смерти граждан Британии стало отравление химикатами. Инцидент произошел в 2018 году в гостинице Steigenberger Aqua Magic Hotel в Хургаде. Британские туристы – Джон и Сьюзан Купер, отдыхали в этом отеле с дочерью и внуками. Мужчине и женщине предоставили номер на двоих. В один из дней в соседнем с парой номере проводили дезинсекцию клопов.

На следующий день Джон и Сьюзан почувствовали себя нехорошо – у мужчины и женщины началось головокружение, тошнота. Через день пара скончалась. Оперативно назвать причину смерти власти не смогли.

Как отмечает The Guardian, суд принял к сведению показания свидетелей, которые рассказали, что в номере был неприятий «дрожжевой» запах. По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что британцы погибли от отравления токсином, входившим в состав средства для травли клопов. Уточняется, что судебные слушания по этому делу продолжаются.