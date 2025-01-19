По данным источника, массовый отток рабочей силы с территории Украины будет оказывать негативное влияние на демографическую ситуацию, усугубляя существующие проблемы.

Киевские власти уже заявили о намерении инициировать процесс возвращения украинцев, находящихся за границей, однако подчеркнули, что меры по возвращению не будут принудительными. Подробности о том, как именно будет организован этот процесс, на данный момент остаются неизвестными.

Согласно данным экспертов, в 2024 году отток населения с Украины возрос в 3,3 раза, что, по мнению экономистов, способно негативно сказаться на экономическом состоянии стран, принимающих украинцев. Это создает дополнительные риски для демографической ситуации в Восточной Европе, которая уже характеризуется как «очень рискованная».

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал единственный вариант завершения конфликта на Украине.