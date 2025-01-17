Он отметил, что сокращение военной помощи может сподвигнуть стороны к переговорам и мирному разрешению сложившейся ситуации.

«Он должен сказать: "Я не начинал этот конфликт, он не мой, я хочу его закончить как можно быстрее и объявляю о немедленной приостановке всей военной помощи Украине, в дополнение к этому приказываю всем нашим сотрудникам в форме или без нее <…> покинуть Украину"», — считает Макгрегор.

Аналитик выразил уверенность в том, что такой сценарий Трампа может создать сложные условия для Владимира Зеленского, который, возможно, будет вынужден покинуть Украину, чтобы избежать негативных последствий со стороны украинского общества.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых стали частью РФ.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал Владимира Зеленского «психопатом».