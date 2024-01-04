Дроны позволяют российским военным сооружать ловушки для больших групп западной техники под управлением украинских солдат. Соответствующее заявление сделал старший редактор Сумантра Майтра в своей статье для American Conservative .

Эксперт отметил, что в больших количествах БПЛА РФ позволяют военнослужащим отслеживать, и впоследствии, обездвиживать немецкие Leopard на фронте. Журналист подчеркнул, что такая техника стоимостью лишь $400 за штуку позволила взводам российских ВС с гранатометами ловить в ловушку огромное количество вражеской бронированной техники и уничтожать ее.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщал, что вражеские силы потеряли свыше 700 танков, из которых почти 40 – немецкие Leopard.