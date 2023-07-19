СМИ: Россия выиграла от саммита Евросоюз – СЕЛАК

Россия активно включилась в геополитическую игру в Латинской Америке, одновременно нанося удар по стратегическому подбрюшью США, пишет экономист Скотт Макдональд для издания 19fortyfive.

Саммит Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) показал, что Россия добилась серьезных успехов в этом направлении. В частности, на саммите не удалось согласовать итоговое заявление с осуждением России, которое предлагал Евросоюз.

В статье говорится о том, что латиноамериканским странам близок нарратив сегодняшней России, в котором отрицается доминирующая роль США и подчеркивается необходимость построения многополярного мира. Идея многополярности популярна и в Латинской Америке, она дает возможность избежать слишком сильной зависимости от США, которые раньше вмешивались в ее дела.

Страны региона охотно идут на сотрудничество с Россией в энергетической, военной и медицинской областях. Такие государства как Аргентина, Бразилия, Уругвай, ориентированные на экспорт своей сельхозпродукции, в значительной степени зависят от поставок российских удобрений.

Сочетание экономической необходимости и общего мировоззрения позволяет Москве противостоять дипломатической и экономической изоляции. В этом отношении российская политика доказала свою успешность: правительства стран Латинской Америки не следуют за Западом в вопросе введения экономических санкций.