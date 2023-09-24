СМИ: российские военные адаптировались к боевыми реалиям в зоне СВО

Вооруженные силы РФ успешно адаптировались к боевых реалиям в зоне проведения специальной военной операции на Украине, следует из материала американской газеты The Wall Street Journal .

Издание ссылается на слова командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера. В материале отмечается, что Россия извлекла уроки из ошибок, которые допустила в начале СВО. По мнению авторов, адаптивность РФ может значительно ослабить украинскую армию.

«Мы зафиксировали несколько направлений, по которым [РФ] адаптируется, и, разумеется, внимательно следим [за этим процессом]», – говорится в публикации.

По данным WSJ, российские военные стали активнее пользоваться беспилотниками. Кроме того, склады с боеприпасами и техникой ВС РФ переместили за пределы зоны действия американский реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как отмечает издание, Киев пока не смог оперативно перестроиться под созданные реалии и изменения позиций ВС РФ, поэтому в вопросе «контрнаступа» украинская армия не испытывает успехов.

По словам президента России Владимира Путина, украинское контрнаступление началось 4 июня. По словам российского президента, украинская армия не продвигается, а российские военные, наоборот, сдерживают силы ВСУ и выполняют свои задачи оперативно.

Как ранее сообщил Путин, потери ВСУ с момента начала «контрнаступа» оцениваются в 71,5 тысяч человек.