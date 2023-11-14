СМИ: СБУ отстранила сотрудника из-за песни Круга

Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила сотрудника контрразведки, который стал участником драки с солдатом ВСУ из-за песни российского исполнителя Михаила Круга. Об этом сообщило украинское издание «Новое время» со ссылкой на источник в СБУ.

Накануне в украинской прессе появилась информация о драке между компаниями сотрудников СБУ и украинских военных, которые отдыхали в ресторане Винницкой области. Отмечалось, что разногласия возникли из-за песен Михаила Круга, которые слушали сотрудники СБУ.

«Работника департамента военной контрразведки СБУ Дмитрия Сивака, который слушал российский шансон во время празднования дня рождения в Винницком ресторане, а впоследствии совершил драку с военными, которые сделали ему замечание, отстранили от исполнения служебных обязанностей», – говорится в материале газеты.

На Украине продолжается так называемая политики «декоммунизации», в рамках которой украинские власти избавляются от всего, что связано с наследием СССР и России. Кроме того, летом 2023 года, Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке. Данный запрет также касается продажи книг на русском языке, исполнения песен, театральных постановок и так далее.

В рамках политики «декоммунизации» в разных регионах Украины сносятся памятники советским и российским деятелям культуры, военачальникам.