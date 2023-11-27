СМИ: Шотландия не оправдала ведьм, обвиненных в колдовстве с XVI по XVIII века

Шотландия не приняла закон, оправдывающий женщин, которые обвинялись с XVI по XVIII века в колдовстве. Об этом, в понедельник, 27 ноября, сообщила газета Times .

По информации издания, в период с 1563 по 1736 годы, порядка четырех тысяч шотландских женщин подверглись пыткам и были казнены по обвинению в колдовстве.

«Шотландское правительство не поддержало законопроект, который оправдал бы женщин, признанных виновными в преступлениях, совершенных с середины XVI по середину XVIII века», – говорится в материале издания.

По словам представителя парламента Шотландии, законопроект, выдвинутый Натали Дон, не будет рассматриваться, поскольку она была назначена на должность министра. Согласно правилам парламента, законопроект был отозван после ее назначения на новую должность, сообщает издание.

В 2022 году член парламента Шотландии Натали Дон внесла предложение о посмертном оправдании женщин, подвергавшихся преследованиям по обвинению в колдовстве, рассматривая это явление как проявление женоненавистничества, пишет Times.

Ранее парламент автономного сообщества Каталония в Испании принял резолюцию, направленную на «восстановление памяти» женщин, осужденных на смертную казнь за обвинения в колдовстве в период с XV по XVIII век.