СМИ: Словакия объявила о прекращении военной поддержки Украины

Временное правительство Словакии объявило о прекращении военной помощи Украине, сообщила газета Politico 7 октября со ссылкой на источники.

По ее информации, соответствующее решение возникло в Братиславе из-за переговоров о создании коалиции между партиями, которые выступают против продолжения оказания поддержки Киева.

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», – говорится в материале газеты.

Левоцентристская политическая партия Smer, которая активно выступает против поддержки Украины, заняла первое место по итогам выборов, прошедших в Словакии 30 сентября. Она набрала 22,94% голосов. Как ранее заявлял лидер этого движения Роберт Фицо, у Словакии есть более важные дела, чем разговоры об Украине и помощь ей.

О том, что Братислава приостанавливает поддержку Киева, ранее сообщила президент Словакии Зузана Чапутова. Она заявляла, что страна должна принимать во внимание мнение выигравшей на выборах партии.