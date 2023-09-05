СМИ: снявшемуся с выборов главы Хакасии Соколу подберут другую должность в регионе

Депутат Госдумы Сергей Сокол, претендовавший на пост главы Хакасии, но снявшийся с выборов после госпитализации, может стать спикером Верховного совета республики, сообщают источники РБК.

Сокол объявил о своем снятии 2 сентября – через два после госпитализации, когда у него возникли осложнения после перитонита.

Однако он по-прежнему возглавляет список «Единой России» на выборах в Верховный Совет Хакасии. Если партия власти победит, то Сокол возглавит Верховный Совет, и таким образом будет достигнут внутриполитический баланс в республике.

После снятия Сокола фаворитом на выборах главы Хакасии остался действующий руководитель региона коммунист Валентин Коновалов.