СМИ сообщили, что у места взрывов «Северных потоков» нашли ботинок дайвера ВМС США и Украины

У места взрывов «Северного потока-1» и «Северного потока-2» обнаружили ботинок, который обычно принадлежит дайверам ВМС США и Украины. Об этом сообщило интернет-издание Grayzone со ссылкой на результаты независимой экспедиции у места взрывов трубопровода.

Сообщается, что журналист Grayzone самостоятельно отправился на лодке к месту диверсии. Там он снял видео под водой с помощью дрона. После изучения материала корреспондент заметил черно-оранжевые ботинки, которые используют обычно дайверы. По информации Grayzone, обувь похожа на ту, что используют военные США или коммерческие дайверы.

«В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины», – говорится в материале.

Обувь обнаружили примерно в пяти метрах от места подрыва трубопровода. Как отметил руководитель экспедиторской миссии Эрик Андерсон, следователи, которые изучали «Северные потоки» после подрывов, могли попросту не заметить ботинок, так как он был покрыт илом.

Отмечается, что производителем ботинок бренда Thor является британская компания Northern Diver.

Ранее немецкие следователи пришли к вывожу, что к диверсиям на «Северных потоках» причастна яхта «Андромеда», которую обнаружили накануне подрывов недалеко от газопроводов. По данным разведки, ее могли использовать украинские спецслужбы.

Сеймур Херш, занимающийся исследованием подрывов на трубопроводе, в своем материале назвал спецслужбы США причастными к инциденту. В Белом доме это опровергли.