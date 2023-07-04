СМИ сообщили, где находился сын Байдена во время обнаружения порошка в Белом доме

Хантер Байден, сын американского президента Джо Байдена, был в Белом доме до того, как там нашли порошок, позже принятый за кокаин. Об этом написало издание NYT .

Журналисты напомнили, что сын действующего американского президента уже признавался в том, что был зависим от кокаина. В ту пятницу, когда в Белом доме нашли подозрительный порошок, сын Байдена совсем незадолго до этого находится в резиденции президента.

После этого Хантер Байден отправился на выходные. На данный момент власти США не прокомментировали, каким образом порошок оказался в Белом доме и кто его оставил.