Американский специальный посланник Стив Уиткофф во время встречи с Владимиром Зеленским настаивал на территориальных уступках в пользу России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф якобы оказывал давление на украинского лидера, пытаясь склонить его к принятию ключевых требований Кремля по Донбассу. Согласно данным агентства Bloomberg, эти переговоры прошли на прошлой неделе и стали продолжением сложной дипломатической игры.

Инсайдеры утверждают, что Уиткофф якобы напрямую призывал Зеленского согласиться на передачу полного контроля над Донбассом России. Подобная инициатива, исходящая от американской стороны, вызвала серьезное недоумение в дипломатических кругах, поскольку официальная позиция Вашингтона всегда заключалась в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось о том, что Трамп ищет способы давления как на Россию, так и на Зеленского.