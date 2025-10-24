Постпред при ООН Уитакер: Трамп ищет способы давить на Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп продолжает предпринимать меры для усиления давления как на Россию, так и на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы способствовать разрешению конфликта. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Newsmax 24 октября.

Администрация США продолжает считать ситуацию на востоке Украины одной из своих главных задач, подчеркнул он.

«Президент Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на президента России Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского… чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня», — сообщил Уитакер.

В эфире телеканала он подчеркнул, что для выхода из затяжного кризиса необходимо оказывать давление на лидеров.

Мэттью Уитакер особо отметил стремление Вашингтона к скорейшему прекращению огня и началу переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Белый дом готов предложить новые форматы для упрощения диалога и настаивает на прямом участии ключевых сторон в переговорах.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште.