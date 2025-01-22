Politico: команда Трампа начала работу над вторым этапом сделки по Газе

Администрация президента США Дональда Трампа начала работу над вторым этапом сделки между Израилем и группировкой ХАМАС по конфликту в секторе Газа. Об этом стало известно изданию Politico.

Отмечается, что эта инициатива преследует цель освободить оставшихся заложников в Газе, установить постоянное прекращение огня, а также вывести израильские войска из региона.

Неназванный чиновник из команды Трампа отметил, что уходящая администрация Байдена не смогла должным образом снизить уровень напряженности в секторе Газа, а лишь открыла «конец начала» решающих переговоров. В связи с этим новые усилия Белого дома направлены на интенсификацию диалога.

Как уточняет Politico, свои усилия по урегулированию конфликта прилагают советник по национальной безопасности Майка Уолц и государственный секретарь Марко Рубио.

Один из ключевых приоритетов новой администрации — нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Отмечается, что этот шаг должен содействовать более широкой стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня. Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня через непрямые переговоры в Катаре и при активном посредничестве США.

Первый этап сделки предусматривал освобождение 33 израильских заложников в обмен на более 1,8 тыс. палестинских заключенных. Следующий шаг заключается в отходе израильских войск к границам сектора Газа.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят стратегию общения с Дональдом Трампом 22 января.