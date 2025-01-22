Reuters: Гросси планирует посетить Россию и Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о своих планах посетить Россию и Украину в ближайшие несколько недель, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что Гросси выразил обеспокоенность в связи с военными действиями в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной на левом берегу Днепра недалеко от города Энергодар. Запорожская АЭС, являющаяся крупнейшей в Европе, располагает шестью энергоблоками общей мощностью в 1 гигаватт.

В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. На ней присутствуют наблюдатели МАГАТЭ, которые продолжают следить за ситуацией.

Первый визит Гросси на станцию состоялся в сентябре 2024 года. Он заявлял, что принципиально важным для него является личное наблюдение за работой объекта, а также оценка ситуации вокруг него. Он также общался с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудил необходимость обеспечения безопасности ЗАЭС.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва отказала главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в визите на Курскую АЭС.