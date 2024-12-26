Москва отказала главе МАГАТЭ Гросси в визите на Курскую АЭС

Российская сторона не считает нужным организовывать новый визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию. Об этом заявил Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, сообщает РИА Новости.

Собеседник журналистов напомнил, что в период с сентября по ноябрь, то есть на протяжении трёх осенних месяцев, в зоне от 5 до 10 километров от Курской атомной электростанции были обнаружены и ликвидированы беспилотные летательные аппараты самолётного типа и баллистические ракеты, принадлежащие Украине. По словам Ульянова, иногда за один день российские военные уничтожали более 30 таких объектов.

«В то же время нанесения ущерба самой станции не было. Никакой необходимости в новом визите Рафаэля Гросси на этот объект мы не видим», — подчеркнул постпред.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о том, что на дороге к Запорожской АЭС беспилотник атаковал автомобиль специалистов агентства.

В сообщении в социальных сетях Гросси заявил, что беспилотный аппарат нанес удар по автомобилю агентства на Украине по пути к Запорожской атомной электростанции, что привело к значительным повреждениям служебного транспорта, однако жертв удалось избежать.