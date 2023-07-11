СМИ сообщили о прибытии Зеленского на саммит НАТО
Фото: [©РИА Новости/Стрингер]
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО, который проходит сегодня в Литве.
Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас политик находится в городе Вильнюс. Ожидается, что Зеленский выступит с обращением и речью к присутствующим на саммите лидерам стран северо-атлантического блока.
Выступление Владимира Зеленского анонсировано на 18:00 по московскому времени. О чем будет говорить президент Украины не сообщается.