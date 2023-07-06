СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Прагу для переговоров

Вечером в четверг, 6 июля, СМИ сообщили о прибытии самолета чешского Минобороны в Прагу. На борту, по данным РИА Новости , находился украинский лидер Владимир Зеленский.

Известно, что борт вылетел из Софии. Планируется, что вечером в четверг Зеленский проведет переговоры с чешским президентом Петров Павелом.

Также лидер Украины может провести встречи с премьером Чехии Петром Фиалой, главами палат парламента, сената и палаты депутатов. На данный момент время проведения встреч не разглашается, но, судя по всему, Зеленский будет ночевать в Праге.