СМИ сообщили о провале встречи глав европейских государств в Гранаде

Все общение на встрече на высшем уровне прошло настолько безрезультатно, что организаторам этого мероприятия пришлось даже отменить итоговую пресс-конференцию.

У издания Politico вышла статья, авторы которой проанализировали ход встречи в Гранаде и ее результаты. По их мнению, все усилия закончились пшиком. На мероприятие собрали порядка пятидесяти лидеров стран, большое число их помощников и огромное количество журналистов. На встрече должны были выработать решения по поводу событий в Нагорном Карабахе, обсудить европейскую безопасность, поднять вопрос о ситуации на Балканах.

По мнению журналистов, ничего не удалось решить толком из-за того, что на встречу не приехали «ключевые игроки», такие как главы Азербайджана и Армении. Поэтому все обсуждение ничем не закончилось. СМИ считает, что пресс-конференция потому и была отменена, что никаких серьезных решений на ней не было принято.