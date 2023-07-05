СМИ сообщили о том, что ЦРУ вынуждено бороться с коррупцией на Украине
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По данным Newsweek, ЦРУ вынуждено бороться с коррупцией на Украине. Это связано с тем, что Киеву многомиллиардные поставки идут через Восточную Европу.
По данным издания, борьба с коррупцией стала для ЦРУ большой проблемой, и ведомство вынуждено не только отслеживать поставки, но и бороться с откатами и даже кражами.
Стоимость вооружения, которое поставляется на Украину через Восточную Европу, достигает миллиардов долларов. Напомним, что с начала спецоперации Штаты поставили десятки тысяч Javelin, которые по неизвестной причине сразу появились на черном рынке.