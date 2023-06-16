СМИ сообщили о возможном продлении полномочий генсека НАТО

Агентство Bloomberg , ссылаясь на собственные источники, сообщило о том. что текущий генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг может остаться на своем посту. В качестве одной из причин называется то, что страны до сих пор не могут определиться с преемником.

По данным издания, американский президент Джо Байден просил Столтенберга остаться минимум на год еще на прошлой неделе, так как общего мнения у стран альянса о том, кто может стать следующим генеральным секретарем, нет.

За предложенный Столтенбергу период страны НАТО получают время, чтобы выбрать нового человека на эту должность.