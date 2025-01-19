Ключевым условием нового мирного соглашения на Украине станет признание России прав на территории, которые она освободила в ходе военных действий, сообщила газета The New York Times.

По информации американских чиновников, такой вариант мира предложил новоизбранный президент США Дональд Трамп. Это предложение основывается на том, что Украина должна будет отказаться от стремления вступить в НАТО, а также согласиться на территориальные уступки в пользу России.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что после переизбрания завершит конфликт на Украине всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя такое заявление, заявил, что ситуация на Украине является слишком сложной для мгновенного разрешения.

Тем не менее, российский президент Владимир Путин выразил готовность к переговорам, предложив прекратить огонь при условии вывода украинских войск и официального отказа Киева от членства в НАТО. Глава государства отмечал, что весь процесс должен сопровождаться демилитаризацией и денацификацией Украины, а также переходом страны на нейтральный статус.

Ранее издание Daily Express сообщило, что Дональду Трампу потребуется 24 недели для того, чтобы завершить конфликт на Украине.