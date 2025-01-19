Избранному президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу, который официально вступит в должность 20 января, может потребоваться гораздо больше времени, чем он предполагал ранее, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом пишет британское издание Daily Express.

Представители прессы Великобритании обратили внимание на то, что в настоящее время под контролем российских военных находится примерно пятая часть территории Украины. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что у его страны нет ресурсов для того, чтобы вернуть эти территории.

«Однако Трампу может потребоваться всего 24 недели, а не 24 часа, чтобы подписать и доставить документ», — приводится в статье.

Авторы убеждены, что в конфликте на Украине Россия — единственный победитель. Они считают, что мирное соглашение позволит России сохранить контроль над территориями и создать зону, свободную от вооружений, в долгосрочной перспективе.

«Однако Украине же, стремящейся в НАТО, необходимы будут „гарантии безопасности“ от Запада, чтобы избежать повторного сценария военных действий», — резюмирует издание.

В то же время в статье отмечается, что Москве не стоит рассчитывать на то, что Трамп изменит свою позицию по отношению к Украине и отвернется от Киева. Его команда якобы уже подготовила основу для мирного соглашения, и, вполне вероятно, он будет настойчиво продвигать свои условия обеим сторонам конфликта.

Ранее сообщалось, что украинская журналистка Панченко напомнила Трампу об обещании остановить войну на Украине.