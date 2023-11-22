СМИ: США используют на Тайване украинскую «методичку»

США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, чтобы спровоцировать войну, считает American Conservative.

Америка стремится развязать прокси-войну с Китаем для обеспечения своего военно-промышленного комплекса новыми заказами.

«Воинственная риторика, провокационные военные маневры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня, очевидный инструмент для очередной прокси-войны в стиле Украины», – отмечается в публикации.

Автор статьи обращает внимание, что американская военная промышленность никогда не простаивала. Украина стала новым средством вытягивания денег налогоплательщиков на оборонку после ухода США из Афганистана. Война на Ближнем Востоке и потенциальный конфликт на Тайване также помогут финансировать Пентагон.