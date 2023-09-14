СМИ: США изучают опыт работы РЭБ на Украине

Отмечается, что Вашингтон делает это на фоне расширения арсенала средств радиоподавления на случай возможного конфликта с Россией и КНР.

«США изучают невидимые перепасовки (радиоэлектронную борьбу на Украине – ред.) и берут их на заметку в то время, как Пентагон работает над обновлением арсенала средств радиоподавления и радиомаскировки при подготовке к потенциальному конфликту с Россией или Китаем», – говорится в материале издания.

Defense News со ссылкой на полковника войск радиоэлектронной борьбы США Джоша Козлова, который прокомментировал применение РЭБ Украиной и Россией, заявил, что обе страны эффективно применяют эту систему. Он заявил, что ловкость применения его поражают.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) представляет собой разновидность вооруженной борьбы, в процессе которой происходит воздействие радиопомехами на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки.

После начала специальной военной операции из некоторых регионах России, в частности граничащих с Украиной, регулярно поступают сообщения о попытках ВСУ атаковать с помощью беспилотников. Регулярно вражеские БПЛА подавляются с помощью РЭБ и систем ПВО.