СМИ: США могут поставить Израилю истребители F-15 и ракеты «воздух-воздух»

Руководство Соединенных Штатов занимается изучением возможности продажи Израилю истребителей F-15 американского производства и ракет AIM-120D AMRAAM класса «воздух-воздух». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно информации журналистов, речь идет о контрактах на поставку до полусотни самолетов, 30 ракет и неизвестного количества комплектов для превращения авиационных бомб в управляемые снаряды. Администрация Штатов уведомила комитеты местного конгресса о намерении продать вооружение, заявили в издании.

Экс-сотрудник Госдепа США Джош Пол считает, что таким образом Вашингтон демонстрирует нежелание жестко влиять на израильскую политику. В том числе, речь идет о разногласиях между странами касательно проведения наземной операции ЦАХАЛ в городе Рафах, расположенном в секторе Газа, возле египетской границы.