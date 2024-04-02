СМИ: США могут поставить Израилю истребители F-15 и ракеты «воздух-воздух»
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Руководство Соединенных Штатов занимается изучением возможности продажи Израилю истребителей F-15 американского производства и ракет AIM-120D AMRAAM класса «воздух-воздух». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно информации журналистов, речь идет о контрактах на поставку до полусотни самолетов, 30 ракет и неизвестного количества комплектов для превращения авиационных бомб в управляемые снаряды. Администрация Штатов уведомила комитеты местного конгресса о намерении продать вооружение, заявили в издании.
Экс-сотрудник Госдепа США Джош Пол считает, что таким образом Вашингтон демонстрирует нежелание жестко влиять на израильскую политику. В том числе, речь идет о разногласиях между странами касательно проведения наземной операции ЦАХАЛ в городе Рафах, расположенном в секторе Газа, возле египетской границы.
«…это еще одно доказательство, что на практике администрация продолжает поставки Израилю, несмотря на ситуацию на поле боя в Газе и политический контекст в США», – приводит слова Пола издание.