СМИ: США могут выделить средства на поддержку Украины по программе грантов Госдепа

США могут выделить средства на поддержку Украины в виде грантов Госдепа, сообщает газета Politico . По данным источника, именно такой вариант продолжения оказания помощи Киеву рассматривает администрация президента Джо Байдена.

Как отмечает СМИ, Белый дом также изучает и другие пути помощи Украине на фоне неопределенности из-за согласования выделения дополнительных финансов Конгрессом США. Вариант с грантами или займами подразумевает оказание финпомощи союзникам для покупки ими же американского оружия.

1 октября Байден подписал закон о временном финансировании правительства сроком на 45 дней. Если бы этого не произошло, в Соединенных Штатах начался бы шатдаун – госслужащим и военным пришлось бы работать бесплатно или уйти в неоплачиваемый отпуск.

Проект бюджета поддержали обе палаты Конгресса США. В него, помимо финансирования правительства, вошли средства на поддержку пострадавших американцев от стихийных бедствий. В документе нет пункта о финансовой помощи Украине.

Несмотря на это, Байден заявил, что США не откажутся от поддержки Украины и найдут возможность продолжать ее. Американский президент накануне также провел телефонный разговор с европейскими коллегами – представителями стран ЕС, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором призвал продолжать оказывать финансирование и поддержку Киеву несмотря ни на что.