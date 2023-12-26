СМИ: США оказались в ООН в невиданной прежде изоляции

Администрация Джо Байдена потерпела полную неудачу на внешнеполитической арене в 2023 году, пишет Responsible Statecraft.

США оказались в ООН в невиданной прежде изоляции, а действующая администрация уничтожила остатки доверия к Вашингтону, говорится в публикации.

Из-за поддержки Израиля США теперь связывают с преступлениями против мирного палестинского населения. В результате на Ближнем Востоке Америка понесла долгосрочный ущерб.

США потратили много сил, чтобы урегулировать отношения между Израилем и Саудовской Аравией, но, поддержав бомбардировки Газы, лишилась расположения стран Глобального Юга.

Администрация уверовала в собственные пресс-релизы, о чем свидетельствует заявление советника по нацбезопасности Джейка Салливана, который за несколько дней до начала конфликта на Ближнем Востоке сказал, что в регионе стало «спокойно, как никогда в последние десятилетия».