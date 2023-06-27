СМИ: Столтенберг останется на посту генсека НАТО

По информации, полученной от дипломатических источников, стало известно, что генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу предстоит продолжить свою работу на посту еще на год.

Ожидается, что его срок пребывания будет продлен в ближайшее время. Эту информацию передает издание Euractiv.

Решение о продлении мандата Столтенберга свидетельствует о признании его руководящей роли в организации и усилиях, которые он вносит для поддержания единства и безопасности среди членов НАТО. Столтенберг стал генсеком альянса в 2014 году и успешно руководит организацией на протяжении нескольких сроков.

Генеральный секретарь НАТО играет ключевую роль в координации действий между странами-членами, обеспечении коллективной обороны и разработке стратегических приоритетов. В свете сложных вызовов и угроз, стоящих перед альянсом, продление мандата Столтенберга подтверждает доверие и поддержку, которые он наследует от членов НАТО, пишет неназванный дипломат.

Официальное объявление о продлении мандата ожидается в ближайшее время, после чего Йенс Столтенберг продолжит свою работу на посту генерального секретаря НАТО.